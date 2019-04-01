"جميع الموظفين في دورة تدريبية".. تدفع صحة جازان لفتح تحقيق

دُوّنت العبارة للمراجعين في أحد الأقسام بمستشفى أبو عريش العام

فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، تحقيقًا موسعاً، بعد أن وضع أحد الأقسام بمستشفى أبو عريش العام ملصقاً أمام المراجعين دوّن عليه عبارة "جميع الموظفين في دورة تدريبية"، معتذرًا عن استقبال الحالات مع تأجيل المواعيد ليوم آخر، وهو ما أثار حالة من السخط والاستياء بين أوساط المراجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تكشف عن ذلك.

وقالت صحة جازان لـ"سبق": جاري التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة: وننوه أن استقبال الحالات مستمر بالقسم.