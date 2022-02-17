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في تقرير كشف عن إسهامها في تحقيق نسب نمو قياسية بالمؤشرات المتعلقة بالقطاع

مليار و226 مليون ريال حجم استثمارات "السعودية للاستثمار الجريء"

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كشف تقرير أثر الشركة السعودية للاستثمار الجريء الصادر اليوم عن إسهامها في تحقيق نسب نمو قياسية في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع، حيث سلط التقرير الضوء على أثر أعمال الشركة في منظومة الاستثمار الجريء في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.



وأوضح التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة حققت نمواً بلغ 770% من إجمالي قيمة الاستثمارات لتصل إلى ملياري و55 مليون ريال في 2021 مقابل 236 مليونًا في عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحسب مصادر منصة ماجنيت المتخصصة في البيانات.



وكشف التقرير عن زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 192% ليصل عددهم إلى 76 في عام 2021 مقابل 26 فقط في 2018، ونمو عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 139 صفقة في 2021، محققة زيادة بلغت 148% عن عام الأساس 2018 الذي سجل فيه القطاع 56 صفقة.



وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها بلغ مليارًا و226 مليون ريال، فيما قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليارات ريال، وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقًا استثمرت في 83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة حتى الآن، علماً بأن مدة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.



وبيّن التقرير نجاح إستراتيجية الشركة خلال الثلاثة أعوام الماضية في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والإسهام في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز المستثمرين الملائكيين الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة للمستثمرين الملائكيين في المملكة وصلت حالياً إلى خمس مجموعات.



وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك أن المملكة تشهد تناميًا كبيرًا في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محلياً وعالمياً، مؤكدًا حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.



يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وتهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.