أمير الشرقية يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بمحافظة جدة في ثاني أيام العزاء أمس الأمراء والمواطنين الذين قدَّموا العزاء في وفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-.

كما كان في استقبال المعزين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما قدم واجب العزاء الشيخ سلطان بن حمدان بن حمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات، وممثل أمير دولة الكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن نواف الجابر الصباح، والشيخ ثامر بن علي صباح السالم، والشيخ عبدالله بن ناصر صباح الأحمد، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وعبَّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويواصل أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب السمو أبناء وبنات الفقيدة، استقبال المعزين اليوم الاثنين من بعد صلاة المغرب في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - بحي الحمراء بجدة.