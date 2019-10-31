"تقني مكة" يؤهل 875 مواطنًا ومواطنة في الأسبوع الأول من برنامج "أُتقن 5"

أعلن فتح باب التسجيل للأسبوع الثاني في عدة تخصصات تلبي حاجة المجتمع

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، تأهيل (875) سعوديًّا وسعودية حتى نهاية الأسبوع الأول من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 5" الذي نفذته الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربة، وفروع الكليات التقنية في أضم ورنيه وميسان والقوز، وكلية الاتصالات بجدة والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة؛ حيث تم تأهيل (549) مواطناً، و(326) مواطنة.

وفي التفاصيل: أشاد فيصل بن عقيل كدسه، مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، بجهود الزملاء والزميلات في تنفيذ البرنامج الذي اعتمدت المؤسسة إطلاق مرحلته الخامسة لتدريب المواطنين والمواطنات وإكسابهم المهارات في التخصصات المختارة، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية، والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة وتحديد حجم المشكلة التقنية والمهنية.

وأشار "كدسه" إلى أن الأسبوع الأول شهد تسجيلاً في تخصصات: الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، الأمن السيبراني، صيانة الجوال، برامج مايكروسوفت أوفيس، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة. كما تم تدريب المواطنات في تخصصات الأمن السيبراني، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وبرامج مايكروسوفت أوفيس، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، برنامج التجميل وتصفيف الشعر، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

ومن جهته أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين؛ أن البرنامج يستمر مدة ثلاثة أسابيع، ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 4 عصرًا حتى الثامنة مساءً لكل من يرغب في الالتحاق؛ بشروط أن يكون المتقدم أكبر من ١٥ عامًا، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، وامتلاك المتقدمين والمتقدمات هويات سارية المفعول، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بمائتي ريال.

وأكد باخشوين أن البرنامج يواصل استقبال طلبات التسجيل للأسبوع القادم عبر الرابط ‪ctc.tvtc.gov.sa، مشيرا إلى تنوع متدربي الأسبوع الأول الذي شهد تسجيل موظفين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص, بالإضافة إلى المتقاعدين الذين استفادوا من البرنامج.