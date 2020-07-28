طقس مكة المكرّمة وجدة خلال الساعات القادمة على خريطة الأرصاد

الهيئة كشفت عن توقعاتها لدرجات الحرارة وتحركات وسرعة الرياح

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرّمة وغائماً جزئياً على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية الى شمالية شرقية، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.