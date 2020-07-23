العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

بعد توقف النشاط لأكثر من 3 أشهر وتراجع مستوى البعض

توقف النشاط الرياضي، وعلى الخصوص منافسات كرة القدم، لمدة ثلاثة أشهر هذا العام في معظم دول أوروبا؛ بسبب جائحة كورونا، قبل أن تنفرج الأزمة تدريجيًّا وتستعيد مسابقات الساحرة المستديرة نشاطها في عدة دوريات في القارة العجوز.

ومر العالم في العام 2020، بفترة استثنائية على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف جزئي أو كلي لمجموعة من الأنشطة بما فيها الرياضية.

هذا التوقف الاضطراري أثّر سلبًا على بعض النجوم، الذين تراجع مستواهم بشكل رهيب؛ بينما كان تأثيره إيجابيًّا على البعض الآخر، الذي توهج وتألق فور استئناف المنافسات.

وبحسب "روسيا اليوم"، يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف نادي يوفنتوس، أبرز المستفيدين من فترة التوقف الاستثنائية؛ حيث تحول إلى ماكينة أهداف بمجرد عودة نشاط كرة القدم؛ ليصبح أفضل الهدافين في العام 2020 برصيد 21 هدفًا.

ونستعرض في هذا الرصد أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في العام 2020:

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)- 22 هدفًا في 21 مباراة.

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)- 21 هدفًا في 18 مباراة.

3- إرليغ هالاند (بوروسيا دورتموند)- 16 هدفًا في 18 مباراة.

4- ليونيل ميسي (برشلونة)- 15 هدفًا في 24 مباراة.

5- يوسيب إيليتشيتش (أتلانتا)- 14 هدفًا في 16 مباراة.

6- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)- 14 هدفًا في 19 مباراة.

7- كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)- 14 هدفًا في 22 مباراة.

8- أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت)- 13 هدفًا في 21 مباراة.

9- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)- 13 هدفًا في 21 مباراة.

10- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- 12 هدفًا في 14 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي، هو اللاعب الوحيد بين أفضل عشرة هدافين في العام 2020، الذي لم يخض أي مباراة رسمية بعد تفشي فيروس كورونا؛ بسبب قرار الحكومة الفرنسية إنهاء منافسات الدوري المحلي قبل الأوان، وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان بلقب المسابقة.