القبض على إفريقيَّيْن يروِّجان المخدرات والخمور بـ"بحر أبو سكينة"

ضُبطت بحوزتهما 9 جراكل من العرق المسكر و110 حبوب كبتاجون

ألقت مساء اليوم الاثنين الجهات الأمنية بشرطة مركز بحر أبو سكينة غرب عسير، بقيادة المقدم إبراهيم محمد فلقي، وبمساندة من قوة المهمات والواجبات الخاصة، ومتابعة مدير شرطة عسير، القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية؛ يقومان بترويج الممنوعات، وضُبط بحوزتهما تسعة جراكل من مادة العرق المسكر معدة للترويج، و110 حبوب، يُشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدر، وقطع يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر.

وقد حاول المخالفان الهرب، لكن اليقظة الأمنية أطاحت بهما، وتم القبض على المتهمَيْن متلبسَيْن بالجرم المشهود من خلال كمين مُحكم في أحد الأودية جنوب المركز.

وتم التحفظ على المتهمَيْن، وتحريز المضبوطات، وتسليمها لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية حسب الاختصاص.