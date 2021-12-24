أهداف سالم وناصر الدوسري وحمدالله ضمن أجمل أهداف دوري الأبطال 2021

يستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 31 ديسمبر الجاري

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهداف الثلاثي الناشط في الدوري السعودي سالم وناصر الدوسري نجمَي الهلال، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق؛ للفوز بجائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا لموسم 2021، والتي شهدت تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى في ذاكرة البطولة لأعوام قادمة.



وتوّج نادي الهلال السعودي بلقب البطولة بعدما تغلب في المباراة النهائية على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد في الرياض.



ناصر الدوسري في النهائي الآسيوي أمام بوهانغ ستيلرز

في المباراة النهائية، وبعد مرور 16 ثانية فقط على صافرة البداية؛ سجل ناصر الدوسري لاعب الهلال أسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية، بعدما استلم الكرة قرب خط المنتصف وتقدم قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة 30 ياردة لتتهادى في الشباك.



سالم الدوسري في مرمى بيرسيبوليس في ربع النهائي

اعتاد سالم الدوسري على التسجيل في الأدوار الإقصائية، وقد فعل ذلك مرة أخرى أمام بيرسيبوليس في ربع النهائي. كانت اللمسة الأولى للاعب الجناح مثالية قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويسدد كرة قوية لا يمكن إيقافها، منح من خلالها الفريق البطل في نهاية المطاف التقدم خلال الفوز 3-0.



عبدالرزاق حمدالله في مرمى فولاد خوزستان

عزز عبد الرزاق حمد الله تألقه في لقاء النصر مع فولاد خوزستان، مع وجود هدف لصالح فريقه، قدم النجم المغربي لمحة فنية رائعة من خلال لعب الكرة بين ساقي المدافع، قبل أن يسددها بثقة فوق الحارس المتقدم؛ ليضمن النقاط الثلاث للنصر الذي بلغ الدور قبل النهائي في نهاية المطاف.



وتتنافس عشرة أهداف على جائزة أجمل أهداف دوري أبطال آسيا لموسم 2021؛ وهي:



أهداف شاروف محي الدينوف "باختاكور الأوزبكي" في المباراة أمام تراكتور، 14 نيسان/ أبريل 2021، مهدي قائدي "الاستقلال الإيراني" في المباراة أمام الأهلي السعودي، 15 نيسان/ أبريل 2021، عبد الرزاق حمدالله "النصر السعودي" في المباراة أمام فولاد خوزستان، 23 نيسان/ أبريل 2021، كارلوس إدواردو "شباب الأهلي دبي الإماراتي" في المباراة أمام ايه جي ام كي، 24 نيسان/ أبريل 2021، شهريار موغانلو "بيرسيبوليس الإيراني" في المباراة أمام الريان، 29 نيسان/ أبريل 2021، مايكل أولونغا "الدحيل القطري" في المباراة أمام الأهلي السعودي، 30 نيسان/ أبريل 2021، لياندرو دامياو "كاوازاكي فرونتال الياباني" في المباراة أمام دايغو، 26 حزيران/ يونيو 2021، هيروكي آبي "ناغويا غرامبوس الياباني" في المباراة أمام جوهور دار التعظيم، 4 تموز/ يوليو 2021، سالم الدوسري "الهلال السعودي" في المباراة أمام بيرسيبوليس، 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ناصر الدوسري "الهلال السعودي" في المباراة أمام بوهانغ ستيلرز، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.





وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن التصويت لاختيار الهدف الأجمل في المسابقة سيستمر لغاية يوم الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.