#مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل

قالت: العطل كان خارجاً عن إرادة المؤسسة

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم.

وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد.