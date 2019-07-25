#مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل

قالت: العطل كان خارجاً عن إرادة المؤسسة

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم.

وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد.

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25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 12:02 PM

قالت: العطل كان خارجاً عن إرادة المؤسسة

#مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم.

وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد.

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