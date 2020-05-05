15 ألف مستفيد بالعاصمة المقدسة من مبادرة "لنكن معهم"

تضامناً مع حملة "براً بمكة" التابعة لإمارة المنطقة

وزّعت جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مكة المكرمة، 3000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة.

جاءت هذه الخطوة ضمن مبادرة "لنكن معهم" التي أطلقها الصندوق المجتمعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تضامناً مع حملة "براً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 15 ألف مستفيد.

وتأتي المبادرة بدعم من الصندوق المجتمعي التي أطلقتها وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف؛ وذلك جراء تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتهدف إلى توفير سلال غذائية لضيوف المملكة من العمالة المتضررة من جائحة فيروس "كورونا".

وتم توزيع السلال الغذائية عبر فرق ميدانية متخصصة، بإشراف مباشر من مجالس إدارات الجمعيات والإدارات التنفيذية، وتحت أشراف ومتابعة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ ساعد السواط، وإيصالها إلى البيوت؛ منعاً للتجمعات وتطبيقاً لقرار منع التجول.

ويبلغ عدد الجمعيات التي شاركت في تنفيذ المبادرة 13 جمعية دعوية بمشاركة أكثر من 200 متطوعاً، حيث تم التوزيع في جميع أحياء مكة المكرمة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والقفازات اليدوية، وتوفير المعقمات، والتباعد الاجتماعي لا يقل عن متر ونصف.