"الصحة": 99% من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات

قالت وزارة الصحة إن النتائج في المملكة أظهرت أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 م إلى 7 يونيو 2021م.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1338) حالة مؤكدة وتعافي (1208) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12288) حالة منها (1374) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (490464) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (470328) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7848) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.