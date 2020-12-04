ألمانيا: 23449 إصابة جديدة بكورونا و432 وفاة

ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و130 ألفاً

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة؛ ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفاً و238 حالة.

وسجّلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:28 PM

ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و130 ألفاً

ألمانيا: 23449 إصابة جديدة بكورونا و432 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة؛ ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفاً و238 حالة.

وسجّلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.

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