ألمانيا: 23449 إصابة جديدة بكورونا و432 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة؛ ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفاً و238 حالة.
وسجّلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و130 ألفاً
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة؛ ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفاً و238 حالة.
وسجّلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.