أمير الرياض يستقبل مديرِي التعليم والشؤون الإسلامية والنقل بالمنطقة

اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الراهنة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ سامي بن سليمان المشيقح ومدير عام فرع وزارة النقل الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .

وفي بداية الاستقبال، قدم الجميع التهنئة لأمير المنطقة بعيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات معرباً عن شكره له على التهنئة والمشاعر الطيبة .

وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة إيجازًا عن موضوعات التعليم في المنطقة وآخر الإجراءات المتخذة في سبيل مواصلة العملية التعليمية وخطط وزارة التعليم المستقبلية في التعامل مع جائحة كورونا.



وأشار "الوهيبي" إلى تنفيذ مجالات التعليم عن بعد وتفاعل الطلاب الجيد معها وتطور تجربتها وتعزيز مفهومها .

وأكد الأمير فيصل بن بندر على اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وضرورة عدم الانقطاع عنه في أي ظروف وتسخير الإمكانيات في سبيل دعمه منظومته وأهدافه السامية .

واستعرض "المشيقح" الإجراءات المتبعة في عودة المصلين للمساجد والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة عن جائحة كورونا .

ونوه باستعدادات فرع الوزارة في التعامل مع الوضع الحالي ووجود تفهم ومساعدة من المواطنين والمقيمين وتكثيف الحملات التوعوية لهم .

من ناحيته، بيّن مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض الاستفادة من أوقات الحظر في تفعيل أعمال الصيانة الدورية للطرق والتنسيق مع الجهات في تقديم الدعم اللازم وتوحيد الجهود .