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الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 8 مساء

تشمل جميع محافظاتها.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.