الأردن يدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات

أكّد تضامنه مع أبو ظبي وتأييده خطوات حماية أمنها

دانت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ اعتراضه وتدميره من قِبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكّد تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها وأمن شعبها.