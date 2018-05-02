الشريف: العرضيات تترقب الكلية الجامعية بعد استئجار المباني وزيارة لجان "أم القرى"

قال إنه سيتم افتتاح مركز للإمارة بقنونا وسيكون جاهزاً لخدمة الأهالي قريباً





عبدالله الراجحي- مكة المكرمة

كشف محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف عن أن الكلية الجامعية يترقبها جميع أبناء المحافظة، قائلاً إننا نعمل بمتابعة حثيثة منذ كُلفنا بالعمل في هذه المحافظة وهي في الحقيقة جهد من قبلنا، وكلنا نعمل لما فيه خدمة الوطن وتحقيق طموحه.

وأوضح "الشريف" خلال زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر للمحافظة قائلاً: "زف لنا حفظه الله الموافقة على افتتاح كلية جامعية بمحافظة العرضيات للبنين والبنات وكذلك تم الإعلان في الصحف عن طلب مبان للإيجار، لتكون مقراً للكلية الجامعية وقد زارت المحافظة عدة لجان من جامعة أم القرى وكان آخرها لجنة معاينة المباني التي تم التقدم عليها للإيجار".

وأعرب الشريف عن أمله في أن تفتح الكلية الجامعية بالمحافظة أبوابها بداية العام الدراسي المقبل، وبذلك يكون قد تحقق طموح المحافظة الأكبر، حيث إن الكلية الجامعية ليست فقط مكاناً للدراسة وإنما مركز إشعاع حضاري وتنموي للمحافظة.

وبيّن أن الشركة المنفذة لازدواجية الطريق الرئيس بالعرضيات استلمت العمل حالياً في الجزء المقرر ازدواجه للطريق، فيما تم تكوين لجنة للتعويضات التي تخص الطريق المزدوج، وما يبقى من ازدواج الطريق بإذن الله سوف يتابع ويستكمل، حيث تكون له الأولوية في الطرق المزدوجة، مشيراً أنه ينطبق عليه ما ينطبق على موضوع الجامعة من حيث الأهمية، وقد تابعنا الرفع عنه، وأيضاً بازدواج الطريق العام للمحافظة يكون قد تحقق طموح أكبر آخر.

وقال الشريف إن "كل الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية تنفذ عن طريق الشبكة وإن هناك فرقاً وتطوراً عن العام الماضي، ونطمح إن شاء الله في تغطية شاملة ومتكاملة ومُرضية وخاصة لخدمات الإنترنت".

وأوضح أنه تم استئجار مبنى لمركز قنونا هذا العام، وسيفتتح قريباً لخدمة الأهالي هناك كما هو الحال في مركز حلحال (ثريبان العوامر)، مبيناً أنه اعتباراً من بداية العام الميلادي الحالي ستكون فواتير الكهرباء شهرياً وتكون إلكترونية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية في المحافظة تشهد تطوراً ونطمح أن نصل لطموح المواطن قريباً، حيث يوجد بالمحافظة مستشفيان وتم افتتاح ٤ مراكز صحية منذ عام وأكثر وتم افتتاح مركز للكلى.

وبيّن الشريف أن هناك مؤشرات إنجاز لأعمال الإدارات الحكومية خلال هذين العامين ونحن كفريق عمل وكافة الزملاء نعمل وفق آلية تطوير العمل كما تتطلبه المرحلة والرؤية ووعي المواطن ومشاركته في هذا الفريق عن قرب وعن بعد.

وتابع: خلال الاجتماعات الدورية في المحافظة يتم دعوة المشايخ ومجلس شباب المحافظة وأعضاء المجلس المحلي للمشاركة، كما أقف شخصياً مع رؤساء البلديات والإدارات الخدمية ومرافقة أعضاء من المجلس المحلي والبلدي والمشايخ على المواقع والمشاريع والمقترحات على الطبيعة.

وأكمل: أنه سيُنظر في موضوع الشاحنات التي تعبر الطريق الرئيس باتجاه مصنع الإسمنت، وخاصة بعد ازدواج الطريق العام، وقال: سوف نجد حالياً حلاً مع إدارة الطرق ومع المصنع والتنسيق حول المتابعة والالتزام بالنظام في الحمولة المسموح بها.



واختتم بالإشادة بمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر لكل ما يهم أبناء المحافظة.