شرطة الرياض تطيح بمواطن تعمَّد إسقاط العَلَم السعودي من مركبة أثناء سيره بشوارع وادي الدواسر

قام بنشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرَّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكَّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ لتعمُّده إسقاط العَلَم الوطني من مركبة أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما يعدُّ جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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القبض على مواطن تعمَّد إسقاط العَلَم الوطني من مركبته

قبضت الجهات الأمنية في وادي الدواسر على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يُظهر قيامه بتعمُّد إسقاط العَلَم الوطني من مركبته أثناء سيره في أحد الشوارع، وتصوير ذلك، ونشره.

وأكدت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي أن المواطن ارتكب مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية؛ وسيتم تطبيق الأنظمة بحقه.