بالنقد والسياسة والسخرية.. كتّاب الرأي السعوديون يحاصرون كورونا

دراسة تحليلية لأبرز اتجاهات وأبعاد التناول تختار 69 مقالًا للتحليل

أجرى مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسة تحليلية لعيّنة من مقالات كتّاب الرأي في عدد من الصحف السعودية، خلال شهر مارس الماضي، لرصد معدّل اهتمامهم بأزمة كورونا، وأبرز الموضوعات المتناولة، واتجاهاتها، وأبعادها خلال الأزمة.



وبلغ عدد المقالات المختارة في عيّنة الدراسة 69 مقالاً، لعشرة من الكتّاب والكاتبات في مختلف الصحف السعودية اليومية.



وكشفت المقالات عدة أبعاد يأتي على رأسها البعد الاجتماعي بنسبة 52%، إضافة إلى البعد الصحي بنسبة 17%، ثم البعد السياسي بنسبة 15%، والبعد الاقتصادي بـ 6%، ثم البعدان الأمني والإنساني بنسبة 3% لكلٍّ منهما، وأخيراً الأبعاد الدينية والقانونية والإعلامية، بنسب مئوية تتراوح ما بين 1,2 - 1,4% لكلٍّ منها.



واستعرضت موضوعات البعد الصحي لعيّنة الدراسة، الجهود الصحية المبذولة، والتوعية بمخاطر الوباء ونشر المعلومات عنه، ثم السرد التاريخي للأوبئة العالمية وآثارها الصحية، فيما تناولت موضوعات البعد الاجتماعي في المقالات، قضايا التوعية بالإجراءات الاحترازية، ثم تحليل الأبعاد الإيجابية لآثار الأزمة على المجتمع، ومحاولات التخفيف من آثار العزلة والمكوث في المنازل.



فيما اهتم البعد السياسي في مقالات كتّاب الرأي عيّنة الدراسة، بإبراز مضامين خطابات خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى تعامل الحكومات وقياداتها مع الأزمة، كما سلطت الضوء على إدارة إيران غير الواعية للأزمة، فيما تناول البُعد الاقتصادي تداعيات الأزمة على الاقتصادين المحلي والعالمي، وتوقف بعض الأعمال التجارية نتيجة منع التجوّل، وتوجّه بالنقد لمحاولة بعض التجار استغلال الأزمة، وسحب مخزون بعض السلع الاستهلاكية.



وتعددت النطاقات الجغرافية لتناول الأزمة في المقالات عيّنة الدراسة، لتشمل النطاقَ المحلي بنسبة 77%، ثم النطاق العالمي بنسبة 17%، وأخيراً النطاق الإقليمي بنسبة 6%، فيما اعتمد التناول الإعلامي على أساليب سرد الأفكار بنسبة 42%، تلتها الأساليب المنطقية والعاطفية بنسبة 38%، وأخيراً الأسلوب العاطفي المجرّد بنسبة 20%.



وبرزت الجوانب الإيجابية في اتجاهات المقالات عيّنة الدراسة بنسبة 42%، ثم الجوانب السلبية بنسبة 32%، لتحلّ أخيراً الرؤية المتوازنة بنسبة 26%، وتضمّنت الجوانب الإيجابية دعم خادم الحرمين الشريفين اللامحدود لمكافحة الوباء، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، إضافة إلى الأفكار الإيجابية للتعامل مع العزل المنزلي.



وانحصرت أبرز الجوانب السلبية التي تناولتها المقالات، في عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية والصحية، إضافة إلى ممارسات الدول المعادية خلال الأزمة، ونشر الإشاعات والأفكار المغلوطة عن الأوبئة، كما اعتمد الكتّاب في إيصال آرائهم سواء النقدية أو غيرها، على سرد الأفكار وتحليلها بنسبة 30%، إضافة إلى الممارسات والمواقف الواقعية بنسبة 23%، واستنفار المشاعر والعواطف بنسبة 17%، وأخيراً التجارب الشخصية والاستشهادات بنسبة 30%.



وتناولت الدراسة مقالات رأي كتّاب وكاتبات عدد من الصحف السعودية اليومية، فمن صحيفة الرياض شملت عيّنة الدراسة، مقالات الكاتبة مها الوابل، والكاتب فاضل العماني، ومن صحيفة الوطن مقالات الكاتب عيسى الغيث، والكاتبة تغريد الطاسان، ومن صحيفة المدينة مقالات الكاتب أحمد العرفج، ومن صحيفة مكة مقالات الكاتب عبدالله المزهر، ومن صحيفة الجزيرة مقالات الكاتب محمد العوين، ومن صحيفة اليوم مقالات الكاتبة لمياء البراهيم، ومن صحيفة عكاظ مقالات الكاتبة هيلة المشوح، والكاتب حمود أبوطالب.