وزارة الرياضة البريطانية: لا نية لمنع الحضور الجماهيري بسبب "كورونا"

أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تعتزم حالياً إلغاء أو إقامة أحداث رياضية بدون جمهور خشية انتشار فيروس كورونا بعد اجتماع مع هيئات رياضية وممثلين عن شبكات النقل التلفزيوني اليوم الاثنين.

وتم بالفعل تأجيل أو إلغاء العشرات من المسابقات والأحداث الرياضية حول العالم أو إقامتها بدون جمهور.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا إن نقاشاً جرى بشأن خطط طوارئ لإلغاء أحداث أو إقامتها خلف أبواب مغلقة "إذا تغير الوضع وأصبح ملحاً".

وأضافت "لكن بناء على التقييم العلمي الحالي لخبراء في الصحة من الحكومة لا يوجد سبب منطقي لإلغاء أحداث رياضية أو إقامتها بدون جمهور".

ومن بين الأحداث الرياضية الكبرى المقررة في بريطانيا خلال الشهر المقبل مهرجان شيلتنهام للخيول ومباريات في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم إضافة إلى منافسات للرجبي.

وقالت وزارة الصحة البريطانية اليوم إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 319 من 273.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.