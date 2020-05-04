بشرطين.. حكومة بوركينافاسو تُلغي قرار إغلاق المساجد

وضْع المصلين للكمامات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي

ألغت الحكومة في بوركينافاسو اليوم، أمر إغلاق المساجد، ووضعت شروطًا بينها وضْع المصلين للكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وأفاد اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو في بيان، بأن نحو 100 شخص احتجوا أمس أمام مكاتب الاتحاد؛ للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق المساجد؛ لافتًا إلى أن مساجد العاصمة واغادوغو، شهدت اليوم أداء الصلوات الجماعية.

وكانت الحكومة في بوركينافاسو قد أقرت إغلاق المساجد خلال شهر مارس مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد؛ لكن قرار الإغلاق قوبل بمعارضة لا سيما خلال شهر رمضان.