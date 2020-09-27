كورونا في الأردن: 431 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492

سجلت الأردن 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، بأن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ6 أردنيين قادمين من الخارج، و425 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4227 حالة، كما سُجلت حالتا وفاةٍ لترتفع حالات الوفاة إلى 45 حالة.