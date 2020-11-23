"كورونا" واللقاح... قضية تستند إليها آراء المحللين لتوقعات أسواق النفط

أعلنت شركة "موديرنا" الأجنبية أنها قد استطاعت أن تتوصل إلى مصلٍ للقضاء على فيروس كورونا الجديد وعلاجه، وكانت قد صرحت الشركة بأن هذا المصل قد بلغت نسبة نجاحه في التجارب ونشاطه نحو ما يصل إلى 94.5%، وذلك بعد تجربته على عدد كبير من المتطوعين يصل إلى الآلاف.

بعدما صرحت شركة "موديرنا" التابعة للولايات المتحدة الأمريكية هذا الخبر، لُوحظ أن أسعار النفط والمواد الخام قد قفزت فجأة، وصعدت بنسب كبيرة على غير المعتاد في تلك الفترة الراهنة.

ارتفاع مدهش في أسعار النفط والمواد الخام بعد ظهور لقاح كورونا

أوضحت التعاملات اليومية في سوق النفط والخام وجود ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد الإعلان عن ظهور لقاح جديد يسهم في التخلص من وجود فيروس كورونا المتفشي في البلاد منذ أقل من عام، وقد اكتسب هذا الارتفاع حتى الوقت الحالي بنسبة 2%، حيث ارتفع خام برنت الأكثر استخداماً حول العالم بنسبة تصل إلى 1.04 دولار أمريكي وقد بلغ ذلك الارتفاع في سعر خام برنت نحو 4%.

سجّل أيضاً خام غرب تكساس بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط عقب الإعلان عن وجود لقاح كورونا عن ارتفاع قد وصل إلى 1.21 دولار، أي نحو ما يصل إلى 3%.

لقاح "فايزر" ودوره في معالجة خسائر الاقتصاد

صرحت شركة "فايزر" عن أنها قد أنتجت لقاحاً جديداً تصل فعاليته إلى أكثر من 90%، وهو ما جعل التنافس بينها وبين الشركات الأخرى التي تحاول إنتاج اللقاح أكبر مما ترتب عليه إعلان شركة "موديرنا" عن استطاعتها لإنتاج لقاح تصل فعاليته إلى 95%.

وعلى أثر كل تلك التصريحات عن وجود علاج جديد لمواجهة الفيروس قد استطاع سوق النفط أن يسترد عافيته مرة أخرى، بعد سقوطه المتكرر بسبب الأوضاع المزرية التي واجهتها البلاد خلال الموجة الأولى من الفيروس، وتم الإعلان عن نسبة مكسب لخام النفط تصل إلى 8%.

الجدير بالذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن "أوبك" وهي البلدان المعتمدة رسمياً لتصدير خام النفط إلى كل العالم، ومنهم روسيا، سوف تعمل على دعم سعر خام النفط في العام القادم.

وزارة الطاقة الروسية النفط سيواصل النمو لما لا يقل عن 10 إلى 15 عاماً.

بعد الأنباء المتتالية عن ارتفاع أسعار النفط والبدء في الصعود تدريجياً إلى طبيعتها بعدما تأثرت في الشهور الماضية بالأزمة العالمية التي لحقت بالدول كلها بدأت التوقعات والتنبؤات الخاصة بسوق النفط تتوالى مرة أخرى، حيث صرح نائب وزير الطاقة في روسيا بافيل سوروكين بأنه يتوقع بأن نسبة الشروع في الحصول على خام النفط خلال السنوات القادمة سوف يزيد بشكل كبير، حيث حدد أنها سوف تتراوح إلى مائة مليون برميل في اليوم الواحد.

صرح أيضاً بافيل سوروكين بأن معدل زيادة الطلب على المواد الخام مثل برنت وغرب تكساس و"أوبك" سوف يزداد بنسبة كبيرة، ليسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد سنوات يتراوح ما بين عشرة إلى خمسة عشر عاماً.