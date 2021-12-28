معالم وآثار اللِّيث تجذب الزائرين من مناطق ومحافظات المملكة

استقبل محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي ضيوف المحافظة من مناطق ومحافظات المملكة، حيث اصطحبهم في جولة ميدانية شملت أهم المعالم والآثار والمشاريع التنموية بالمحافظة.

وتم الاستقبال والانطلاق من مقر المحافظة، ومنها جولة على كورنيش مدينة الليث والواجهة البحرية لها .

كما شملت الجولة مزرعة الأسماك الحديثة وهي إحدى المشاريع الناشئة التي يشرف عليها أحد أبناء الليث، وقد حقق المشروع تميزاً وجودة ونال جوائز على مستوى المملكة. كما اشتملت الجولة زيارة قرية الماء الحار ومنتزه العين الحارة .

وتضمنت الجولة كذلك زيارة وادي الليث والذي يعد من أكبر الأودية وتجري به المياه طوال العام تقريبًا.

كما تم الوقوف على مزارع البابايا، بالإضافة إلى جولة للتعرف على وادي ذهب بمركز الرهوة ومشاهدة التكوين الصخري العجيب به، والنزول إلى مواقع الشلالات حيث جريان الماء طوال العام.

وتمت زيارة سوق جمعة بني هلال التاريخي الذي يزيد عمره عن 400 عام، ومشاهدة أهم المعروضات التراثية، وتوجه الوفد بعدها بزيارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) والتي تقع على ساحل البحر الأحمر، وتعد أحد أكبر المشاريع لتربية الروبيان والأسماك في المملكة؛ ليختتم الوفد زيارته في اليوم التالي برحلة بحرية لشاطئ الشروق بجزيرة جبل الليث.

يذكر أن الجولة كانت بدعوة كريمة من محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، وقد خرج الوفد بانطباع أن محافظة الليث بمراكزها وقراها المختلفة بها كنوز ومقومات تنموية وترفيهية وسياحية، مما سيجعلها قريباً وجهة تنافس الوجهات السياحية بالمملكة .