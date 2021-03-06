شاهد.. مرور عسير يضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات

بينها القيادة على أكتاف الطريق والتصوير لمنصات التواصل

نجحت إدارة مرور عسير في ضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية، ومنها "القيادة على أكتاف الطريق"، ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المرور السعودي في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.