"ابن حنيظل" يحتفل بتخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران الأمريكية

تَلَقّى رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على شهادة الطيران كابتن طيار، وبشهادة التفوق.

وعبّر محمد بن ناصر، عن سعادته وفخره بما حققه، وسعيه الحثيث لخدمة دينه وقيادته ووطنه.

ألف مبروك للشيخ ناصر، ولأسرة "آل حنيظل" كافة.

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05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 04:51 PM

"ابن حنيظل" يحتفل بتخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران الأمريكية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَلَقّى رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على شهادة الطيران كابتن طيار، وبشهادة التفوق.

وعبّر محمد بن ناصر، عن سعادته وفخره بما حققه، وسعيه الحثيث لخدمة دينه وقيادته ووطنه.

ألف مبروك للشيخ ناصر، ولأسرة "آل حنيظل" كافة.

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