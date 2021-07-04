أمطار رعدية تُواعد جازان في حالة تستمر لـ8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.