مصر تعبر محطة المغرب .. وتواجه الكاميرون في نصف النهائي

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، لمواجهة مستضيف البطولة الكاميرون، في نصف النهائي، بعد أن أقصى "الفراعنة" شقيقهم المغرب 2 / 1 ، في دور ربع النهائي ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
الشوط الأول انتهى بتقدم المغرب بهدف عن طريق سفيان بوفال ، عند الدقيقة السابعة من ركلة جزاء .
وفي الشوط الثاني عدل النتيجة لمصر لاعبهم التاريخي محمد صلاح عند الدقيقة 53 .
وعاد صلاح ليصنع كرة من ذهب لزميله القادم من الخلف محمود حسن " تريزيغيه " الذي أحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 100 ( من زمن الشوط الإضافي الأول).
وخسر"الفراعنة" خدمات المدافع أحمد حجازي والحارس "أبو جبل" بداعي الإصابة.
في بطولة كأس الأمم الإفريقية وبقيادة "محمد صلاح "
تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، لمواجهة مستضيف البطولة الكاميرون، في نصف النهائي، بعد أن أقصى "الفراعنة" شقيقهم المغرب 2 / 1 ، في دور ربع النهائي ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
الشوط الأول انتهى بتقدم المغرب بهدف عن طريق سفيان بوفال ، عند الدقيقة السابعة من ركلة جزاء .
وفي الشوط الثاني عدل النتيجة لمصر لاعبهم التاريخي محمد صلاح عند الدقيقة 53 .
وعاد صلاح ليصنع كرة من ذهب لزميله القادم من الخلف محمود حسن " تريزيغيه " الذي أحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 100 ( من زمن الشوط الإضافي الأول).
وخسر"الفراعنة" خدمات المدافع أحمد حجازي والحارس "أبو جبل" بداعي الإصابة.