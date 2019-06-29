بدعم من الأمير منصور.. الخبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة

أنهت إدارة النادي الأهلي التوقيع مع مدافع نادي القادسية محمد خبراني لمدة أربعة مواسم.



وقال النادي الأهلي من خلال صفحته على تويتر: بدعم من الأمير منصور بن مشعل محمد خبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة.



ويرتبط المدافع صاحب الـ25 عاماً بعقدٍ مع القادسية يمتد حتى يونيو 2021، وشارك الخبراني في 26 مباراة مع فريقه بالموسم المنصرم 2018-2019، في الدوري السعودي للمحترفين.