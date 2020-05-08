"أمنية الشورى" تناقش: قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط

فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي

عقدت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اجتماعاً (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، تمت خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة إليها، التي تقع ضمن اختصاصها.

كما استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، تقريرها بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

وسترفع اللجنة عدداً من تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنةً توصياتها النهائية تمهيداً لمناقشتها والتصويت عليها.