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حفاظًا على سلامتهم وللحد من تفشي كورونا

مستشفى بمكة يحذر حراس الأمن من لمس الأغراض الشخصية للمراجعين

حذّر مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين، حفاظاً على سلامتهم خلال فترة عملهم.

وقال المستشفى في رسالة تحذير للحراس: "تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص".

ويأتي ذلك إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.