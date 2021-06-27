فيديو.. "المساحة الجيولوجية": اكتشاف بقايا "حوت" منقرض قبل ٣٧ مليون سنة بالقريات

بعد القيام بأعمال بحث ومسح لأجزاء من الصخور الجيرية

اكتشف فريق من الباحثين والمتخصصين في قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية بقايا لحوت فريد وبدائي منقرض قبل نحو (37) مليون سنة، وذلك في محافظة القريات.

جاء ذلك بعد قيام الفريق بأعمال بحث ومسح شمل أجزاءً من الصخور الجيرية بمنطقة "الرشرشية" البريّة -غرب القريات-، والواقعة بالقرب من قرية "الحديثة".

وأعلن المهندس عبدالله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف تاريخي وفريد عن أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ (37) مليون سنة في شمال السعودية.