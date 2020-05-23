يمثلون الدفعة الثالثة.. تعافي حالتين من ‫"كورونا" بمهد ‫الذهب

أصبح عدد المتعافين سبعة أشخاص بالمحافظة

سجل القطاع الصحي بمحافظة مهد الذهب، اليوم، تعافي حالتين من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين لسبعة أشخاص من وقت ظهور الإصابات بالمحافظة.

وودع المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري الحالتين اليوم، بعد إكمالهم العلاج في أحد المحاجر الصحية بالمحافظة، وهما بحالة صحية جيدة، وذلك بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية المتبعة.

