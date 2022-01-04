حالة ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل المناطق المفتوحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، بتكوُّن الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 صباحاً .