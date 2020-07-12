الفيصلي يستقبل المدرب والثلاثي الأجنبي.. الكشف الطبي بانتظارهم

وصل الجميع عبر طائرة خاصة

استقبلت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الأحد، المدير الفني للفريق الكروي الأول البرازيلي شاموسكا، والجهاز الفني المساعد له، إضافة إلى الثلاثي البرازيلي: إيجور روسي، ودا سيلفا، وجيرمي؛ حيث وصل الجميع عبر طائرة خاصة تكفلت بها إدارة النادي، بهدف التسريع في إجراءات وصولهم للانضمام إلى الفريق.



وسيخضع شاموسكا والطاقم الفني واللاعبون المحترفون الثلاثة لفحص وكشف طبي للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا" قبل الالتحاق بتدريبات الفريق.



ويحتلّ الفيصلي المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة.