مسؤولو حائل: جائزة أمير المنطقة للإبداع عامل محفز للشباب بكافة القطاعات

أكدوا أنها خلقت مساحة من التنافس لتحقيق أعلى نواتج الأداء في شتى المجالات

عبّر عدد من مسؤولي منطقة حائل، عن أهمية جائزة أمير منطقة ‏حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية.

وتفصيلاً، أكد رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، أن مثل هذه الجائزة هي عامل محفز للشباب والشابات في قطاعات عمل مختلفة في المنطقة، مشيراً إلى أن مشاركة طلبة جامعة حائل في المنافسة على فروع الجائزة المختلفة ما هو إلا تحفيز لهم ودفعهم إلى المزيد من التميز في التعليم الجامعي.

ومن ناحيته، أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل التميمي، أن جائزة سمو أمير منطقة حائل للتميز والإبداع خلقت مساحة رحبة من التنافس البناء لتحقيق أعلى نواتج الأداء على مستوى المؤسسات الحكومية وتفعيل دورها للأفراد العاملين فيها في شتى المجالات.

وأضاف: تُعد الجائزة رافداً في مجال رفع مستوى الأداء المؤسسي والفردي على مستوى منطقة حائل، ورافداً مهماً من روافد تعزيز مفهوم التميز والإبداع.

وبدوره، قال مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد إن الجائزة تعكس حرص أمير منطقة حائل على دعم المتميزين والمبدعين في المنطقة في شتى المجالات وتوضح الدور المهم للقطاع الخاص التكاملي مع الجهات الحكومية.

وشكر "البليهد" شركة مياه آبار في دعمها للتميز والإبداع بالمنطقة ودورها في المسؤولية الاجتماعية لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

وأضاف: هذه الجائزة تساهم بشكل واضح بالتأثير الإيجابي للمشاركين وجودة الأداء في العمل وتبرز الموهوبين والمبدعين .

ومن ناحيته، أوضح الدكتور عبدالعزيز الحميضي الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي، أن الجائزة تهتم بجميع المجالات والمجال الصحي أهمها، مؤكداً أن الجائزة تعني لتجمع حائل الصحي الشيء الكثير وتعني الحافز والاهتمام والإبداع.

وهنأ "الحميضي" مجمع إرادة للصحة النفسية بحائل ومركز الرعاية الصحية الأولية بقرية الوهيبية بمنطقة حائل بمناسبة فوزهما بالجائزة.

وأشار "الحميضي إلى أن الجائزة من شأنها حث الآخرين على الإبداع ، ونتمنى أن تتميز القطاعات الصحية بالمنطقة للفوز بها، مثمناً لـ"شركة آبار حائل للمياه" دعمها للمتميزين والمبدعين بالمنطقة.

و أكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر حمود الصعيدي، أن الجائزة، تدعم المتميزين والمبدعين من أبناء وبنات حائل لتحفيزهم ليكونوا عناصر فعالة في تنمية وبناء هذا الوطن الغالي.

وأردف "الصعيدي" أن مشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة تسعى لإبراز الموظفين المميزين بالفرع ، دعماً وتحفيزاً لهم، وتعكس رؤية الوزارة التي نعمل على تحقيقها والمتمثلة بخلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، مقدماً شكره إلى شركة آبار حائل التي سطرت أروع الأمثلة في تمثيل المسؤولية المجتمعية بكافة المجالات.

ومن ناحيته، أكد رئيس ‫غرفة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي، أن جائزة أمير حائل للإبداع والتميز تأتي لتأسيس وتبني ورعاية المبادرات التي من شأنها البحث عن المتميزين والمبدعين في المنطقة وتقديمهم للمجتمع بأبهى الصور .

وأضاف: "شركة آبار حائل للمياه" صورة مشرفة للقطاع الخاص في المنطقة حيث يمثل دعم القطاع الخاص حافزاً ودعماً للمبدعين والمتميزين لبذل كل ما لديهم من أفكار ومشروعات إبداعية مبتكرة تخدم المجتمع ويتضح للجميع التأثير الإيجابي لإبراز نقاط القوة بين المرشحين للجوائز وروح التنافس بينهم وتعميم الفائدة من تطور أعمالهم وعكس ذلك التميز والإبداع في الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر.