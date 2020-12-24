هيئة الشرقية تُفعل حملة "الصلاة نور" بالتنسيق مع "الرياضة"

انطلاقًا من اهتمام ولاة الأمر بشعائر الإسلام

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، لنشر محتوى حملة الصلاة نور بملعب نادي الراكة بالخبر.

جاء ذلك، بواسطة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، بالتنسيق مع فرع هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية، وضمن برامج وفعاليات الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، واستخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.