الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات

قال في احتفال عسير باليوم الوطني الـ90: منجزات هائلة وإننا في هذه البلاد ننعم بالأمان

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أنه يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة متكاملة من المنجزات التي بدأت بتوحيد هذا الكيان العظيم وانطلقت عجلة التوحيد والتنمية في آن واحد حتى طالت جميع أنحاء الوطن بلا استثناء، تحت ظل قيادته الحكيمة أيدها الله.

جاء ذلك في كلمته عبر اتصال مرئي شارك فيه مساء أمس أهالي 17 محافظة بمنطقة عسير، في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- تحت شعار "همّة حتى القمّة".

وقال أمير منطقة عسير: "هذه الليلة يحسدنا عليها العالم، إنها ليلة توحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932 على يد الموحد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فهي ليلة فرح وليلة عز، الليلة نبتهج تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو عضيده الأمير محمد بن سلمان الذين يقودون هذه المسيرة بكل عز وفخر وشموخ.

وأضاف: إننا في هذه البلاد ننعم بالأمان وننعم بالوحدة وبتماسكنا ووحدتنا تكون أيامنا أفضل.

وامتدت الاحتفالات في محافظات عسير على مساحة تقدر بـ (81.000 كم²) تمثل المساحة الإجمالية لمدن ومحافظات المنطقة التي شهدت الاحتفالات من مدينة أبها إلى خميس مشيط وبيشة والنماص وأحد رفيدة وبارق والبرك وبلقرن وتثليث وتنومة ومحايل ورجال ألمع والحرجة وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب والمجاردة والأمواه.

وشارك المسؤولون في المحافظات والأهالي في التعبير عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، من خلال تقديم برامج وفعاليات جماهيرية اشتملت على كلمات للمحافظين والمثقفين والأكاديميين استعرضوا خلالها مسيرة الإنجازات والتنمية والتطور طيلة العقود الـ 9 الماضية، وما تحقق من نهضة في شتى المجالات منذ توحيد البلاد على يد المغفور له بإذن الله المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى جانب إلقاء القصائد الشعرية التي تعبر عن حب الوطن والولاء للقيادة.

واشتملت الفعاليات على تقديم تجارب لعدد ممن خدموا الوطن في مجالات مختلفة، كذلك كان للأوبريتات الوطنية حضوراً كبيراً في فعاليات عسير بمشاركة الفرق الشعبية بالمنطقة، وفي نهاية الفعاليات اضاءت الألعاب النارية سماء عسير احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.