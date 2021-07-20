جامع عائشة الراجحي يحتفل بمصليه بمناسبة العيد

يعدّ ثاني أكبر جامع في مكة المكرمة بعد الحرم

احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وضمن الإجراءات الاحترازية؛ استقبل جامع "عائشة الراجحي" بمجمع تلال بحي النسيم في مكة المكرمة، باستقبال المصلين بحلويات العيد ومياه زمزم، ووزعت العديد من الألعاب على الأطفال.

يُذكر أن جامع "عائشة الراجحي" يعدّ ثاني أكبر جامع بمكة المكرمة بعد الحرم المكي الشريف، وتم افتتاحه في 22 شعبان من عام 1434هـ.