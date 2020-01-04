فيتوريا: حققنا اللقب بالروح.. وتجديد عقدي مؤجَّل

أكد فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنهم عانوا في الشوط الأول أمام فريق التعاون في نهائي كأس السوبر رغم انتصارهم في النهاية، وقال: "في الشوط الثاني نجحنا في الظهور بروح أقوى، وكذلك في ركلات الترجيح. وأشكر الإدارة التي عملت الكثير".

وأضاف: "أهدي هذا اللقب للجمهور، وكل العاملين في النادي، وجميع اللاعبين في الموسم الحالي والماضي".

وعن استمراره مع النصر وتجديد عقده قال: "نريد أن نحتفل بهذا اللقب، وبعد ذلك نفكر في تجديد العقد".

السوبر السعودي النصر التعاون كأس السوبر مدرب النصر

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04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 11:36 PM

فيتوريا: حققنا اللقب بالروح.. وتجديد عقدي مؤجَّل

عبدالله الشهري

الرياض

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أكد فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنهم عانوا في الشوط الأول أمام فريق التعاون في نهائي كأس السوبر رغم انتصارهم في النهاية، وقال: "في الشوط الثاني نجحنا في الظهور بروح أقوى، وكذلك في ركلات الترجيح. وأشكر الإدارة التي عملت الكثير".

وأضاف: "أهدي هذا اللقب للجمهور، وكل العاملين في النادي، وجميع اللاعبين في الموسم الحالي والماضي".

وعن استمراره مع النصر وتجديد عقده قال: "نريد أن نحتفل بهذا اللقب، وبعد ذلك نفكر في تجديد العقد".

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السوبر السعودي النصر التعاون كأس السوبر مدرب النصر

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