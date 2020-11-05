بعد إعلان "فتيات قادرات على الزواج" داخل مركز بالجوف.. "التنمية الاجتماعية": نحقق وسنتخذ اللازم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، فإنه جارٍ التحقق من ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حسابات قد نشرت معلومات عن وجود فتيات لديهن إعاقة بسيطة في المركز المعني، وقادرات على الزواج.