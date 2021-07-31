"الصحة": تسجيل 1146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 31 يوليو 2021، تسجيل 1146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 525730 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1086 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 506089 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8237 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11404 والحالات الحرجة 1377 حالة.