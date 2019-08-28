جازان.. العثور على سيارة سرقتها فتاتان من سائق توصيل

طلبتا منه النزول لشراء بعض الأغراض من محل بأبوعريش

عثرت الجهات الأمنية في جازان، مساء أمس، على السيارة التي ادّعى صاحبها أن فتاتين قامتا بسرقتها أثناء توصيلهما بعدما طلبتا منه النزول لشراء بعض الأغراض من أحد المحال التجارية بأبوعريش.

وقالت مصادر لـ"سبق": السيارة تم العثور عليها في إحدى القرى بعد ورود بلاغ من مواطن اشتبه بها، فيما لا يزال البحث جارياً عن الفتاتين.

وكان المواطن الذي يعمل في التوصيل قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية يفيد فيه بتعرضه للسرقة على يد فتاتين أول أمس.