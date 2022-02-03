8 مجالات متنوعة.. "شراكة مجتمعية" بين تجمع مكة الصحي وجمعية شفاء

لتأهيل الكفاءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتوعيتهم

ضِمن مبادرات تجمع مكة الصحي للشراكات المجتمعية، تم توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة "شفاء"، تحت رعاية المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة الدكتور دلشاد علي عباس ورئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الدكتور خالد عبدالله طيب، تَضمنت ٨ مجالات عمل مشتركة ومتنوعة لخدمة المرضى وتوعيتهم.

وتَضمنت الاتفاقيةُ مجالات مختلفةً، شملت مجالات التطوع، التي تهدف إلى إتاحة فرص التطوع لمنسوبي التجمع في مراكز وبرامج جمعية شفاء، وكذلك التدريب والشؤون الأكاديمية، والتوعية والتثقيف الصحي، والتجهيزات الطبية، والقوافل الطبية، والخدمات العلاجية، والبرامج الصحية الموسمية، وأخيرًا المجال التقني والإعلامي.

جدير بالذكر أن تجمع مكة الصحي يقوم بالعديد من المبادرات والشراكات التي من شأنها تعزيز العمل والتكامل في مجالات العمل الخيري والتطوعي لتأهيل الكفاءات ورفع جودة الخدمات الطبية وتحقيق أهداف الرؤية.