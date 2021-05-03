جمعية "مستودع شرورة" يقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 1074 أسرة

قدمت جمعية المستودع الخيري بشرورة (كنان) مساعدات عينية ونقدية لعدد 1074 أسرة من مستفيدي الجمعية منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية يسلم بن مبخوت النهدي، إن قيمة المساعدات المالية بلغت مليونًا ومائة ألف ريال، إضافة إلى ١٠٧٤ سلة غذائية، وزّعت للأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية، وهي تمثل الدفعة الثانية من المساعدات العينية خلال الشهر الفضيل. نسأل الله أن يجزل للداعمين الأجر والثواب.

وأشار إلى أن الجمعية لا تزال تستقبل الصدقات والزكوات من المحسنين.