التأمينات الاجتماعية: عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو  1.2 مليون شخص

لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن آلية "ساند" تدعم الموظف وصاحب العمل، وأن عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو 1.2 مليون شخص.


وأكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند

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03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 04:03 PM

لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم

التأمينات الاجتماعية: عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو  1.2 مليون شخص

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن آلية "ساند" تدعم الموظف وصاحب العمل، وأن عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو 1.2 مليون شخص.


وأكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم.

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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند

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