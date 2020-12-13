الرئيس الجزائري يعلن أنه في طريقه للتعافي من الإصابة بكورونا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد: إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في "تويتر" قال فيها:
"الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دومًا واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 06:56 PM

الرئيس الجزائري يعلن أنه في طريقه للتعافي من الإصابة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد: إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في "تويتر" قال فيها:
"الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دومًا واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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