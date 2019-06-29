على هامش G 20 .. ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان اجتماعاً في أوساكا اليابانية

بوتين: رئاسة المملكة أعمالها ستسهم في حل الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، اليوم، اجتماعاً في مدينة أوساكا اليابانية.

وحمّل الرئيس الروسي في الاجتماع سمو ولي العهد نقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، مبدياً تطلعه لهذه الزيارة.

وعبّر عن سروره بلقاء سمو ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك.

ورحّب باستضافة المملكة قمة دول مجموعة العشرين القادمة، معرباً عن ثقته بأن رئاسة المملكة أعمالها ستسهم في حل الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي.

وأكّد الرئيس الروسي دعم بلاده للمملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة.

ونقل سمو ولي العهد، له تحيات وترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بزيارته المملكة في الفترة القادمة.

وأبرز سموه ما تشهده العلاقات السعودية - الروسية في السنوات القليلة الماضية من تطور كبير في المجالات كافة، خاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأكّد سمو ولي العهد، أن البلدين الصديقين يعملان على الكثير من الموضوعات وإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التنسيق المشترك، وبخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال النفطي.

حضر الاجتماع، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

كما حضره من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، والناطق الرسمي باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري ديمتري شوغاييف.