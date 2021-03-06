"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379474 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 378 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370300 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6524 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2650 والحالات الحرجة 494 حالة.