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أكدت وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها

الكويت تدين وتستنكر بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة السعودية بهولندا

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكاً وتعدياً على كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوف وتضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.