"الوطني للتخصيص" و"الحبوب" يعلنان بيع مطاحن إنتاج الدقيق "الثانية والرابعة"

المركز: نقطة تحوّل للقطاع لكونه آخر مراحل عملية بيع أصول تتم ضمن رؤية 2030

أعلن #المركز_الوطني_للتخصيص و #المؤسسة_العامة_للحبوب عن بيع مطاحن إنتاج الدقيق للشركتين الثانية والرابعة.

وتشكّل عملية بيع شركة المطاحن الثانية والرابعة نقطة تحول لقطاع مطاحن الدقيق بالمملكة؛ لكونه آخر مراحل عملية بيع أصول تتم في قطاع مطاحن الدقيق ضمن رؤية 2030.

تفصيلاً أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب عن بيع شركة المطاحن الثانية و شركة المطاحن الرابعة—المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق—من خلال طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهليين من القطاع الخاص.

وكان التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز في يوم الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442، والموافق 13 يوليو 2021، بمقر وزارة البيئة والمياه و الزراعة بالرياض. وقد تم التوقيع بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.



ويذكر أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات (الثانية والرابعة) إلى أصحاب العروض الفائزة قد تم استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفائها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق.



يمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وقد حظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، والتي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة. وتُعد المؤسسة العامة للحبوب المٌنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، وبمناسبة اكتمال عمليات التخصيص، فقد أعربت المؤسسة عن تمنياتها بالتوفيق للتحالفات الفائزة في إدارة الشركات نحو تحقيق المستهدفات المرجوة من التخصيص.



كما يشار إلى أن بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص يأتي مساهمةً في تعزيز القطاع والفوائد المرجوة منه وذلك من خلال تحسين جودة الأداء وزيادة تنوع المنتجات. وعليه سينعكس ذلك على ارتقاء الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.



يذكر أن عملية البيع لشركة المطاحن الثانية قد تمت على تحالف تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للإستثمار التجاري والعقاري - شركة الراجحي الدولية للإستثمار - شركة نادك - شركة اولام العالمية بناء على عرضهم المالي والبالغ 2,138,000,000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة. وقد تم بيع شركة المطاحن الرابعة على تحالف آلانا الدولية - شركة أسواق عبد الله العثيم - الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناء على عرضهم المالي والبالغ 859,000,000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وتجدر الإشارة بأن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص وبدعم من المركز الوطني للتخصيص.

تفصيلاً، أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب عن بيع شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة -المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق- من خلال طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من القطاع الخاص.

وكان التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز في يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442، والموافق 13 يوليو 2021، بمقر وزارة البيئة والمياه و الزراعة بالرياض. وقد تم التوقيع بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ويذكر أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات (الثانية والرابعة) إلى أصحاب العروض الفائزة قد تم استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفائها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

يمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وقد حظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، والتي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة. وتُعد المؤسسة العامة للحبوب المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، وبمناسبة اكتمال عمليات التخصيص، فقد أعربت المؤسسة عن تمنياتها بالتوفيق للتحالفات الفائزة في إدارة الشركات نحو تحقيق المستهدفات المرجوة من التخصيص.

كما يشار إلى أن بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص يأتي مساهمةً في تعزيز القطاع والفوائد المرجوة منه وذلك من خلال تحسين جودة الأداء وزيادة تنوع المنتجات. وعليه سينعكس ذلك على ارتقاء الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.

يذكر أن عملية البيع لشركة المطاحن الثانية قد تمت على تحالف تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري - شركة الراجحي الدولية للاستثمار - شركة نادك - شركة أولام العالمية بناءً على عرضهم المالي والبالغ 2.138.000.000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة. وقد تم بيع شركة المطاحن الرابعة على تحالف آلانا الدولية - شركة أسواق عبدالله العثيم - الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناء على عرضهم المالي والبالغ 859.000.000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص.